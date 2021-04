Wien (www.anleihencheck.de) - Die CE3-Staaten Polen, Tschechien und Ungarn befinden sich weiterhin recht fest im Griff der Covid-19-Pandemie, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Immerhin scheine die Dynamik der Neuinfektionen aber in allen Ländern jetzt gebrochen zu sein und nach unten zu zeigen. Gleichwohl habe sich die wirtschaftliche Normalisierung und Erholung dadurch natürlich weiter verzögert. Wie im Rest Europas sei der Impfstoffmangel ein limitierender Faktor; in den kommenden Monaten sollte aber dennoch das Schlimmste überstanden sein. ...

