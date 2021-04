Während im Biotech-Sektor aktuell die Corona-Impfstoffentwickler einen wesentlichen Teil des Anlegerinteresses auf sich ziehen, sind die anderen Titel aus der Branche derzeit etwas in den Hintergrund bei der medialen Berichterstattung gerückt. Dennoch halten wir es für falsch, sich ausschliesslich auf die wenigen Player zu konzentrieren, die an der Forschung für ein Anti-Covid-19-Vakzin beteiligt sind, sondern vielmehr alle Renditechancen zu nutzen, die dieser spannende Sektor bietet. So stufen wir die Amgen-Aktie (US0311621009) als einen absoluten Top-Pick aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...