Märkte am Mittwoch: Diese DAX-Marke muss halten - Bayer-Aktie im Aufwind

Nach dem deutlichen Minus vom Vortag kann sich der DAX am Mittwochmittag stabilisieren. Zeitweise liegt der Index knapp im Plus und notiert damit im Bereich der 15.100er-Marke. Wegen der hohen Bewertungen am Aktienmarkt und der andauernden Corona-Krise halten sich viele Anleger aktuell mit Neuinvestitionen zurück. Wichtig beim DAX ist jetzt, dass die 15.000er-Marke hält, denn ein Unterschreiten würde ein erstes Warnsignal geben.

DAX +0,0% 15.132 MDAX -0,5% 32.385 TecDAX -0,3% 3.461 SDAX -0,1% 15.687 Euro Stoxx 50 +0,5% 3.958

Bayer: Aktie im Aufwind

Am Mittwochmittag gibt es im DAX 18 Gewinner und zwölf Verlierer. Zu den stärksten Gewinnern gehörte zeitweise die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017), die um zeitweise rund zwei Prozent zulegen konnte und damit die im November vergangenen Jahres gestartete Aufholbewegung fortsetzte.

Bildquelle: Pressefoto Bayer AG

Sartorius: Beeindruckende Geschäftszahlen

Bei den MDAX-Titeln steht am Mittwoch unter anderem die Aktie von Sartorius (WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631) im Fokus. Die Corona-Pandemie hat dem Laborzulieferer einen zusätzlichen Schub verpasst. Sartorius konnte deshalb glänzende Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentieren. Die Kurs-Rallye könnte sich deshalb bei der Aktie in Kürze fortsetzen.

