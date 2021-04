Baden-Baden (ots) - SWR verlängert Mitmachaktion besserRadfahren bis 29. April / Informationen zu Teilnahme und Projekt: SWR.de/radfahren (https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html) / Thementag rund ums Rad am 9.6.21Wie sicher ist Radfahren im Südwesten? Das Projekt besserRadfahren des SWR sieht gemeinsam mit Radfahrer*innen aus dem Sendegebiet genau hin. Der SWR verlängert aufgrund großer Beteiligung die dazugehörige besserRadfahren-Crowd-Science-Aktion. Seit dem 22. März ruft der Sender dazu auf, Gefahrenstellen für Radfahrende oder gelungene Radfahrkonzepte zu melden. Aus dem gesamten Sendegebiet gingen schon mehr als 7.700 Meldungen ein. Damit auch weitere Radfahrende die Möglichkeit haben, teilzunehmen, wird die Mitmachaktion - die ursprünglich am 22. April 2021 enden sollte - noch weiterlaufen bis Donnerstag, den 29. April. Weitere Informationen zu Teilnahme und Projekt unter SWR.de/radfahren (https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html)Gefahrenstellen melden oder Verkehrsführung loben - so geht'sRadfahrende können per Online-Formular angeben, wo die Verkehrsführung unklar und gefährlich ist: zum Beispiel, ob Radwege fehlen und dringend erforderlich sind, ob Radwege plötzlich enden oder zu schmal sind. Insgesamt kann aus 31 Meldungsgründen ausgewählt werden, auch Lob für vorbildliche Radinfrastruktur ist möglich. Zudem können Fotos von der Situation vor Ort hochgeladen werden. Alle Angaben und Bilder gehen auf einer Karte des SWR Partners Klima-Bündnis e.V. ein und sind auf SWR.de/radfahren (https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html) abrufbar. Hier können einzelne Meldungen kommentiert oder auch bestätigt werden.Programmtipps am 22. April: besserRadfahren im SWR FernsehenÜber eine Meldung aus Mannheim-Seckenheim berichtet am Donnerstag, 22. April 2021, ab 18:45 Uhr im SWR Fernsehen die "Landesschau Baden-Württemberg": Weil die Schienen einer Straßenbahnlinie genau in einem Radweg verlaufen, kommt es hier häufig zu Unfällen. Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" beschäftigt sich um 20:15 Uhr mit der Klage einer Bürgerinitiative gegen den geplanten Bienwald-Radweg des Landes. Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" untersucht ab 22 Uhr Forschungsprojekte zu sicherem Radfahren und prüft, welche vielversprechend oder realistisch sind.Auswertung der Mitmachaktion: multimedialer Thementag am 9. Juni 2021Die Auswertung der Mitmachaktion, unterstützt durch Verkehrswissenschaftler*innen der Hochschule Karlsruhe, präsentiert der SWR an einem Thementag, am 9. Juni 2021. SWR Fernsehen, Hörfunk und Online-Formate bereiten Geschichten Betroffener auf und ergänzen sie um eigene Recherchen, Reportagen und Hintergründe. So auch die Dokureihe "betrifft" am 9. Juni 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen: SWR Autor Claus Hanischdörfer begleitet Menschen, an die Gefahrenstellen, denen sie täglich mit dem Rad ausgesetzt sind. Zu Wort kommen auch Expert*innen für Verkehrsplanung und Radunfälle. Der Film konfrontiert verantwortliche Politiker*innen und Planer*innen und zeigt Forderungen und Lösungsmöglichkeiten für mehr Verkehrssicherheit auf. Es werden die Ergebnisse der Mitmachaktion vorgestellt, gemeldete Orte besucht und Fragen aus dem Publikum beantwortet.besserRadfahrenMultimedialer Themenschwerpunkt mit Mitmachaktion unterstützt von:Umweltbundesamt, ADAC, ADFC, BUND, Greenpeace, Nabu, Klima-Bündnis, VCD und den Verkehrsministerien von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz9. Juni 2021: Vorstellung der ausgewerteten Ergebnisse im SWR Fernsehen, Hörfunk und SWR.de (https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html), sowie auf dem SWR Doku Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCK6jlnWA8t-XgUxwZJJHkQA),Weitere Infos unter:https://www.swr.de/radfahren/besser-radfahren-im-suedwesten-100.html