In den letzten Wochen ging es heiß her am Kryptomarkt. Nicht nur Bitcoin konnte zulegen, sondern auch viele Altcoins. Ganz vorn dabei: Dogecoin (DOGE), der eine Marktkapitalisierung von circa 50 Milliarden US-Dollar erreichen konnte. Das liegt nicht nur am "Doge Day", dem internationale Dogecoin-Feiertag, der von der Community auf den 20. April festgelegt wurde, sondern vor allem an Elon Musk und anderen Influencern, die für den Meme-Coin erneut die Werbetrommel gerührt haben. Das zeigt sich auch am Dogecoin Kursverlauf der letzten Monate: Seit Anfang 2021 ist DOGE um unglaubliche 7.900 Prozent gestiegen. Damit hat das ...

