DJ Wirtschaft erneuert vor Bundestagsdebatte Kritik an Lieferkettengesetz

BERLIN (Dow Jones)--Vor der morgigen Bundestagsdebatte haben Wirtschaft und Teile der Opposition ihre scharfe Kritik am Lieferkettengesetz erneuert. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) warnte vor Wettbewerbsnachteilen für deutsche Unternehmen und einem womöglich völligen Rückzug aus Ländern mit hohem Menschenrechtsrisiko. "Diese und weitere Kritikpunkte... ignoriert die Bundesregierung jedoch und gefährdet so den Wirtschaftsstandort Deutschland", erklärte BGA-Präsident Anton F. Börner.

Er appellierte an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags, sich für Nachbesserungen einzusetzen "und nicht aus purem Idealismus" zu handeln. Zuvor hatten auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, BDI, DIHK und BDA, vor dem von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegten Entwurf für ein "Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten" gewarnt.

FDP: Argumente für das Gesetz "schlichtweg irreführend und falsch"

Scharfe Kritik kommt auch aus der FDP. "Einige der derzeit propagierten Argumente für das Gesetz sind schlichtweg irreführend und falsch", heißt es in einem Schreiben des Fraktionssprechers für Außenwirtschaft, Alexander Kulitz, an Heil und seine beteiligten Kabinettskollegen, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). "Das Gesetz wird gerade für mittelständische und kleinere Unternehmen zum bürokratischen Supergau". Zudem übersandte Kulitz einen Katalog mit 69 Fragen zu dem Entwurf an die zuständigen Bundesressorts.

Unterdessen kündigte die Initiative Lieferkettengesetz an, parallel zur Bundestagssitzung auf der Reichstagswiese in Berlin protestieren zu wollen. Das Bündnis aus 128 Organisationen kritisiert, durch "Zugeständnisse der Bundesregierung an die Wirtschaftslobby" sei der Gesetzentwurf an zahlreichen Stellen zu schwach. Der Bundestag befasst sich am morgigen Donnerstag ab 11:30 Uhr in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf.

