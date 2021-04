Wien (www.anleihencheck.de) - Die chinesischen Einkaufsmanagerindices legten zuletzt überwiegend zu, zum Teil recht kräftig, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Allerdings sei auch die Arbeitslosigkeit jüngst wieder etwas angestiegen. Chinas Wirtschaftsdynamik dürfte sich in den kommenden Monaten mit großer Sicherheit etwas abschwächen, aber der volkswirtschaftliche Wachstumspfad bleibe trotzdem intakt. ...

