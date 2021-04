Das wären dann 8,4 Mio. Euro mehr als im ersten Vierteljahr 2020. Voriges Jahr um diese Zeit hatte das negative Ergebnis der "at equity" bilanzierten Beteiligung an der großen Schwester Oberbank das Nettoergebnis der Bank für Kärnten und Steiermark ziemlich verhagelt. An das Ergebnis vor zwei Jahren kam die börsennotierte BKS bis Ende März aber noch nicht heran: 2019 hatte das Erstquartalsergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...