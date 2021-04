Die Oberbank hat sich zuletzt immer wieder von Lenzing-Aktien getrennt. Auf Nachfrage meinte die Bank, dass es sich hier um eine Gewinnrealisierung handelt und die Verkäufe "nicht im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Hygiene Austria" stehen, so Sprecher Alexander Türk gegenüber Börse Social. "Nach den deutlichen Kursteigerungen der letzten Monate haben wir teilweise Gewinne realisiert, das ändert jedoch nichts an unserem grundsätzlichen Engagement bei der Lenzing AG", so Türk.

Den vollständigen Artikel lesen ...