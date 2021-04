Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 8,30 auf EUR 8,40.



Zusammenfassung:

ad pepper media International hat vorläufige Zahlen für das erste Quartal gemeldet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18% auf EUR6,9 Mio., und das EBITDA um 17% J/J auf EUR1,3 Mio. Haupttreiber des Ergebnisses war erneut das Affiliate-Netzwerk Webgains mit einem EBITDA-Wachstum von 72% J/J. Die liquiden Mittel der Gruppe einschließlich Wertpapieren stiegen im Jahresvergleich um 28% auf EUR26,4 Mio. Da das EBITDA für das erste Quartal ungefähr unsere Prognose erreicht hat, halten wir an unseren Jahresprognosen fest und warten darauf, dass die Unternehmensguidance für 2021 mit dem Bericht für das erste Quartal am 21. Mai veröffentlicht wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht höheres Kursziel von EUR8,40 (zuvor: EUR8,30). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



Abstract:

ad pepper media International has reported preliminary Q1 figures. Revenue rose 18% y/y to EUR6.9m and EBITDA climbed 17% y/y to EUR1.3m. The main earnings driver was once again the affiliate network Webgains with EBITDA growth of 72% y/y. The group's liquid funds including securities jumped 28% y/y to EUR26.4m. As Q1 EBITDA was close to our forecast, we stick to our annual forecasts and await the company's 2021 guidance which will be published with the Q1 report on 21 May. An updated DCF model yields a slightly higher price target of EUR8.40 (previously: EUR8.30). We confirm our Buy recommendation.



