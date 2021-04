Die neue Lancaster-Sun-Sensitive-Linie von Coty erhält als erste Sonnenschutzserie ein Silver C2C Certified Material Health Certificate vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Sun Sensitive ist die erste saubere, vegane und ozeanfreundliche Kollektion von Lancaster

Coty Inc. (NYSE: COTY), eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen und ein global führender Anbieter von Düften, gab heute bekannt, das Lancaster als erste Sonnenschutzmarke das renommierte C2C-zertifiziertesilberne Material Health Certificate des Cradle to Cradle Products Innovation Institute erhalten habe.

Das Siegel gibt an, dass 100% der Inhaltsstoffe in der Lancaster Sun Sensitive Kollektion der ersten sauberen, veganen und zugleich bislang umweltfreundlichsten Pflegeserie von Lancaster die strikten Kriterien des Instituts erfüllen. Neben der Anerkennung der nachhaltigen Innovation hinter der Kollektion stellt die Zertifizierung auch die Grundlage für einer weitere Verbesserung der Nachhaltigkeit und Produktsicherheit von Sonnenschutzprodukten im Laufe der Zeit dar.

Die Lancaster Sun Sensitive Kollektion bietet einen umfassenden Sonnenschutz*, der durch eine saubere, minimalistische** vegane Formulierung auf 100% des Sonnenspektrums abzielt, um sogar empfindlicher Haut einen leichten goldenen Glanz zu verleihen und sie vor Rötungen und Irritationen zu schützen. Die Produkte setzen auf ein ozeanfreundliches UV-Filtersystem*** verpackt in einer umweltgerechten Konfektionierung****.

Sue Y. Nabi, Chief Executive Officer bei Coty, sagte: "Die Nachhaltigkeit ist der entscheidende Antrieb für Innovationen und Marken wie Lancaster stellen herausragende Produkte her, die wirklich einwandfrei und umweltfreundlich sind. Verbraucher von heute erwarten zurecht, dass ihre Lieblingsprodukte auch Umweltanforderungen entsprechen. Es ist unser Ansatz, Innovationen voranzutreiben, die Coty absetzen und diese branchenweit erste Verleihung spiegelt die Expertise unserer Teams und unserer Marken wider."

Das C2C Certified Material Health Certificate, das von dem Cradle to Cradle Products Innovation Institute vergeben wird, bietet eine Lösung für das wachsende Industrie- und Verbraucherinteresse, mehr über die in den Produkten im Verlauf der Lieferketten verwendeten Chemikalien zu erfahren und besorgniserregende Chemikalien zu vermeiden. Durch den Einsatz des strikten, global anerkannten Verfahrens zur Material-Gesundheitsbeurteilung des Cradle to Cradle Certified Product Standard gibt das Material Health Certificate Herstellern ein vertrauenswürdiges Mittel zur Beurteilung, Optimierung und Verifizierung ihrer Produktzusammensetzungen für mehr Sicherheit und Umweltschutz. Ein C2C Certified Material Health Certificate wird nur an Produkte vergeben, die den Material-Health-Anforderungen des multiattributiven Cradle to Cradle Certified Product Standard entsprechen. Das Zertifikat gilt für zwei Jahre.

"Über die Weisung der Richtung im Bereich des Sonnenschutzes mit dem ersten C2C Certified Material Health Certificate in der Kategorie hinaus, bereitet Coty auch den Weg für mehr Produktsicherheit, Transparenz und Innovation in der gesamten Beauty-Industrie", sagte Dr. Christina Raab, Vice President of Strategy and Development für das Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Laure Calvel, VP Global Marketing bei Lancaster, sagte:"Der Erhalt des silbernen Material Health Certificate des Cradle to Cradle Products Innovation Institute für unsere Sun Sensitive Reihe ist ein weiterer positiver Schritt, um die sichere Nutzung von Materialien zu zeigen, die in unseren Produkten kreiswirtschaftlich und verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Wir verfügen über den Rahmen, um die Nachhaltigkeit in allen Produkten unseres Portfolios zu verbessern, und verfolgen sehr ehrgeizige Pläne für die nächsten Jahre."

Die Produktinnovation ist ein entscheidendes Element auf dem Weg von Coty, ein Unternehmen mit Kreislaufwirtschaft zu werden und zu einer nachhaltigeren und inklusiven Welt beizutragen wie in seiner Strategie Beauty That Lasts' festgehalten. Die Bekanntgabe von heute baut auf dem Erfolg des ersten einwandfreien und umweltbewussten Dufts von Calvin Klein, CK EVERYONE,auf, der im April 2020 ein silbernes Material Health Certificate vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute erhalten hat.

Im vergangenen Monat hat Coty eine Partnerschaftmit LanzaTech bekannt gegeben, um nachhaltiges Ethanol, das aus eingefangenen Kohlenstoffemissionen gewonnen wird, in seinen Parfümerieprodukten einzuführen. LanzaTech fängt die industriellen Emissionen ein und verarbeitet die Abgase zu einer neuen, nachhaltigeren Quelle von Ethanol, das sich für die Verwendung in Parfümen eignet. Coty hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2023 in den meisten Düften seines Portfolios Ethanol verwendet wird, das aus Kohlenstoffabscheidung stammt.

* Kein Sonnenschutzmittel kann einen vollständigen Schutz vor UV-Strahlung bieten. Eine übermäßige Aussetzung der Haut gegenüber Sonneneinstrahlung stellt ein gefährliches Gesundheitsrisiko dar.

** Formulierungen enthalten durchschnittlich 40% weniger Inhaltsstoffe als Vorgängerreihen/Konkurrenzreihen.

*** In-Vitro-Testverfahren, das mit dem Institut der Universität von Nizza entwickelt wurde, um die potentielle Auswirkung eines Sonnenschutzproduktes auf Nesselzellen zu beurteilen.

**** Tuben/Flaschen enthalten mindestens 50% recycelte Materialien.

Über Coty Inc.

Coty ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem kultigen Markenportfolio in den Bereichen Duft, Farbkosmetika, Haarfärbe- und Styling-Produkte sowie Haut- und Körperpflege. Coty ist weltweit führend bei Düften und die Nummer Drei bei Farbkosmetika. Die Produkte von Coty werden in mehr als 150 Ländern in der ganzen Welt verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe sozialer Belange und sind zudem bestrebt, die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

Über das Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Das Cradle to Cradle Products Innovation Institute hat sich dem Ziel verschrieben, durch für Mensch und Umwelt förderliche Produkte Innovationen im Bereich der Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinem Produktprogramm Cradle to Cradle Certified setzt das Institut den weltweiten Standard für Produkte, die sicher, kreislaufwirtschaftstauglich und verantwortlich erzeugt sind. Das Siegel Cradle to Cradle Certified wird von zukunftsorientierten Designern, Marken, Einzelhändlern und Herstellern in der Wertschöpfungskette für Innovationen und Optimierungen bei Materialien und Produkten verwendet. Grundlage dafür sind die weltweit am weitesten entwickelten, wissenschaftlich fundierten Maßnahmen zur Gewährleistung von Materialhygiene, Wiederverwendung von Materialien, Nutzung erneuerbarer Energien und CO2-Management, verantwortlichem Umgang mit Wasser und Boden sowie sozialer Verantwortung. Das Institut treibt auch im Rahmen von Partnerschaften und gemeinschaftlichen Initiativen die weltweite Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft voran. Dabei werden Unternehmen, Regierungen und andere Interessengruppen die technischen Lösungen und Kenntnisse bereitgestellt, die sie für Innovationen bei der Entwicklung und Herstellung ihrer Produkte benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter c2ccertified.org. C2C Certified Material Health Certificate ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Über Lancaster SUN SENSITIVE

Der umfassende Sonnenschutz von Lancaster geht auf die Bedürfnisse der empfindlichsten Hauttypen ein:

Optimaler Schutz mit Full-Light-Technologie, die auf 100% des Sonnenspektrums abzielt (1) (UVB, UVA, sichtbares Licht und Infrarotstrahlen).

Strahlende und lang anhaltende Bräune, die sich allmählich entwickelt, dank des Tan Activator Komplex natürlichen Ursprungs, der den natürlichen Bräunungsprozess für ein nie endendes Sommererlebnis anregt.

Weniger Rötungen und Unbehagen, während empfindliche Haut vor Schädigungen durch die Sonne geschützt wird, dank des Sunsicalm Komplex natürlichen Ursprungs.

Respektierung des Meereslebens, mit einem ozeanfreundlichen UV-Filter-System und wasserresistenten Formulierungen, während die minimalistischen (2), veganen Formulierungen sanft zur Haut sind geliefert in einer umweltfreundlichen Verpackung (3).

Besonders sensorielle, leichte und dennoch saubere Texturen, die einfach einziehen, ohne weiße Spuren zu hinterlassen mit einem transparenten Abschluss nach der Auftragung und einem für die Marke klaren Duft.

Für Kinder: ein bequemes Gesichts- und Körperspray, das all ihren Bedürfnissen gerecht wird (sandabweisend, Auftragung auf nasse Haut, keine Reizung der Augen, wasserresistent und parfümfrei).

Kein Sonnenschutzmittel kann einen vollständigen Schutz vor UV-Strahlung bieten. Eine übermäßige Aussetzung der Haut gegenüber Sonneneinstrahlung stellt ein gefährliches Gesundheitsrisiko dar. Formulierungen enthalten durchschnittlich 40% weniger Inhaltsstoffe als Vorgängerreihen/Konkurrenzreihen. Tuben/Flaschen enthalten mindestens 50% recycelte Materialien.



