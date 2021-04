Bewohner des Kanton Zug, können nun bereits ihre Steuern mithilfe von Kryptowährungen begleichen; Tesla verkündete ausserdem, dass die eigenen Autos nun auch mit dem digitalen Geld gekauft werden können.Aufgrund des immer weiter wachsenden Einflusses von Kryptowährungen handelt es sich hierbei längst nicht mehr um ein Nischenprojekt im Finanzsektor. Zusätzlich zu möglichen, wirtschaftlichen Herausforderungen gehen nun auch die technischen Hürden in diesem Bereich zurück. Aus diesem Grund können in der Schweiz lebende Personen Kryptowährung nun sogar am Kiosk erwerben.

