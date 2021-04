Shopify und Pinterest erweitern ihre Kooperation. Damit können jetzt auch Shopify-Händler in Deutschland ihre Produkte auf Pinterest in sogenannte Produkt-Pins umwandeln. Im Mai 2020 hatten Shopify und Pinterest ihre Zusammenarbeit in den USA und Kanada gestartet, jetzt erweitern sie diese Kooperation auf 27 weitere Länder, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Damit können jetzt auch Shopify-Händler im deutschsprachigen Raum ihre Produkte direkt auf dem populären Fotonetzwerk anbieten und verwalten. Shopify-Produkte in Produkt-Pins auf Pinterest ...

