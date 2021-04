Im Interview mit FondsDISCOUNT.de spricht Lei Qiu, Portfoliomanagerin des AB International Technology Portfolios, über Megatrends im Technologiesektor und die Auswirkungen der Pandemie auf ebendiese.FondsDISCOUNT.de: Frau Qiu, welche Megatrends lassen sich im Technologiebereich identifizieren?Lei Qiu: Als Portfoliomanager haben wir eine Reihe an längerfristigen großen Veränderungen in unserer Gesellschaft identifiziert - insbesondere in der Demografie -, die starke Auswirkungen darauf haben werden, wie wir leben, arbeiten, reisen und konsumieren. Zunächst können wir beobachten, dass die Bevölkerung in vielen westlichen Gesellschaften immer älter wird; hinzu kommt eine schrumpfende Anzahl an Erwerbsfähigen. Dies geht einher mit dem Aufstieg schneller wachsender Emerging-Market-Wirtschaften mit neuen Mittelklassen. Schließlich sehen wir um den gesamten Globus den Aufstieg jüngerer Generationen, deren Lebensstil und Vorlieben stark von denen ihrer Eltern abweichen, da sie in einer virtuellen, vernetzten Welt aufwachsen. Aus einer Investment-Perspektive heraus konzentrieren wir uns auf etwas, das wir die "Themen von morgen" nennen: künstliche Intelligenz (beispielsweise Aktien wie Dassault Systems), Big Data (Tencent, Alibaba oder PayPal) und Analyse- sowie Cloud-Computing (Salesforce).

