One United Properties wurde von Victor Capitanu und Andrei Diaconescu gegründet, die derzeit 75 % der Aktien des Unternehmens besitzen und die einzigen exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats sind.Bukarest - One United Properties, ein Immobilienentwickler Rumäniens mit Fokus auf nachhaltige Wohn- und Büroimmobilien in Bukarest, will an die Börse, wie das Unternehmen selbst kommunizierte. Der deutliche Entscheid der Aktionäre freut CC@ONE Properties Invest mit Sitz in Zug. Das Joint-Venture vereint Expertise und Fachwissen der beiden Gründungspartner CC Trust Group AG und One United...

