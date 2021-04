München (www.fondscheck.de) - In der französischen Fondsbranche bahnt sich eine Fusion an, so die Experten von "AnlegerPlus News".Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Amundi habe angekündigt, den Mitbewerber Lyxor zu übernehmen. Damit entstehe ein ETF-Schwergewicht. Nach eigenen Angaben sei Amundi mit einem verwalteten Vermögen von über 1.700 Mrd. Euro bereits der größte Fondsanbieter Europas. Lyxor sei zwar mit insgesamt 124 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen deutlich kleiner, alleine 77 Mrd. Euro davon würden jedoch auf ETFs entfallen. Infolge der Übernahme durch Amundi entstehe damit der zweitgrößte ETF-Anbieter Europas hinter dem weltweiten Marktführer iShares, der auch in Europa weiterhin die Nase vorn habe. Xtrackers, die ETF-Sparte der DWS, dürfte damit in der Rangfolge nach verwaltetem ETF-Vermögen auf den dritten Platz zurückfallen. (Ausgabe 4/2021) (21.04.2021/fc/n/e) ...

