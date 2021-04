Steigende Corona-Zahlen in vielen Ländern und die Angst vor hohen Bewertungen hatten den DAX am Dienstag im Sog der Wall Street stark unter Druck gesetzt. Am Mittwoch beruhigt sich die Lage nun wieder. Der deutsche Leitindex notiert leicht im Plus und somit nach wie vor über 15.100 Zählern.Das Chartbild hat sich durch den Abverkauf am Dienstag stark eingetrübt. Auf welche Marken Anleger jetzt achten müssen, wie es in der Berichtssaison weitergeht und wie Sie sich jetzt positionieren sollten, erfahren ...

