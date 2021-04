Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Vereinbarung erweitert Songtradrs Rechtemanagementkapazitäten und LizenzierungsmöglichkeitenSongtradr, der weltweit größte B2B-Marktplatz für Musiklizenzen, gab heute die Übernahme von Pretzel bekannt, der weltweit ersten Plattform zur Bereitstellung von streamsicherer Musik für Livestreamer. Neben der Monetarisierung von Live-Streaming bietet Pretzel Rechteinhabern wie Künstlern und Labels die Möglichkeit, durch Live-Übertragungen Millionen von neuen, hoch engagierten Zuhörern zu erreichen. Pretzel ist die dritte Akquisition von Songtradr im Jahr 2021, mit der das Unternehmen seine technologiegestützten Lösungen weiter ausbaut."Musik und Gaming sind schon immer Hand in Hand gegangen und Gamer gehören zu den engagiertesten und wertvollsten Musikfans. Das explosive Wachstum von Lifestyle- und Gaming-Livestreams eröffnet unseren Künstlern und Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wir sahen sofort das Potenzial für Pretzels bahnbrechende Benutzererfahrung und Rechtemanagement-Technologie in unserem Ökosystem und eine klare Übereinstimmung von Vision, Werten und Kultur", sagt Paul Wiltshire, CEO von Songtradr.Im letzten Jahr sind die monatlich wiederkehrenden Umsätze von Pretzel um mehr als 600 % gestiegen. Pretzel hat über 6 Millionen Tracks von Rechteinhabern lizenziert und liefert derzeit mehr als 12.000 Stunden Musik für monetarisierte Streams auf Plattformen wie Twitch und YouTube. Der Pretzel-Musikkatalog wird ständig vom Pretzel-Team kuratiert und aktualisiert. So entsteht eine streamingfreundliche Musiklösung für Content-Ersteller, ohne dass diese sich um DMCA-Takedowns oder Content-ID-Strikes kümmern müssen."Wir freuen uns, einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Welt im Bereich Musiktechnologie beizutreten und weiterhin neue Lösungen zu entwickeln", sagt Nate Beck, Pretzel-Mitgründer und CEO. "Unser Ziel mit Pretzel war es immer, den Sendern die Möglichkeit zu geben, die Musik zu streamen, die sie hören wollen, und gleichzeitig Künstler, Songwriter, Plattenlabels und Verleger fair zu entschädigen. Indem wir uns mit Songtradr zusammenschließen, können wir unseren Fortschritt beschleunigen und eine Plattform entwickeln, die die Art und Weise, wie Musik lizenziert wird, revolutioniert."Der Pretzel-Deal ist die vierte Akquisition von Songtradr seit Abschluss der Serie-C-Finanzierungsrunde im Juli 2020, bei der das Unternehmen 30 Millionen US-Dollar einnahm. Weitere akquirierte Unternehmen, die nun unter dem Dach von Songtradr sind, sind Big Sync Music, Cuesongs und Song Zu.INFORMATIONEN ZU SONGTRADR:Songtradr ist der weltweit größte B2B-Marktplatz für Musiklizenzen. Er bietet Musikschaffenden und Rechteinhabern eine komplette, technologiegestützte Lösung für die Rechteverwaltung und Monetarisierung und ermöglicht gleichzeitig B2B-Musikbenutzern wie Marken, Werbetreibenden, Filmemachern, SVOD- und Broadcast-Netzwerken, Gaming-, Streaming- und Social-Media-Plattformen einen hocheffizienten, KI-gesteuerten Zugang zu Musik. https://www.songtradr.com/INFORMATIONEN ZU PRETZEL:Pretzel ist der erste Musik-Streaming-Dienst, der vollständig für die Erstellung von Live-Stream-Inhalten auf Plattformen wie Twitch und YouTube lizenziert ist. Pretzel entwickelt eine Technologie, die die Komplexität der Mehrparteien-Musiklizenzierung löst und gleichzeitig Tantiemen effizient und transparent an die Rechteinhaber auszahlt. https://www.pretzel.rocksLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1085219/Songtradr_Logo.jpgOriginal-Content von: Songtradr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147626/4895322