Exton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Neuer Vorstand ist strategisch positioniert, um SCTE in die Zukunft der Konnektivität zu führenDie Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE), eine Tochtergesellschaft von CableLabs und seit über fünf Jahrzehnten führend in der angewandten Wissenschaft für die Kabel-Telekommunikationsbranche, gab heute die Ernennung eines neu gebildeten Vorstands bekannt, der von der Vorsitzenden Stephanie Mitchko-Beale, Executive Vice President und Chief Technology Officer, Charter Communications, geleitet wird. Die am 9. April genehmigten neuen Mitglieder werden die Vision der SCTE weiter vorantreiben und dazu beitragen, die Kabel-Telekommunikationsbranche in die Zukunft zu führen."Während wir die neuen Vorstandsmitglieder willkommen heißen, möchten wir den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre Beiträge und ihre Hingabe an die SCTE danken. Unsere sorgfältige Auswahl und Entwicklung des neu strukturierten SCTE-Vorstands wird auf der entscheidenden Arbeit der bisherigen Mitglieder aufbauen und die Gesellschaft auf einen starken Kurs für die nächsten 50 Jahre bringen", sagte Mark Dzuban, Präsident und CEO der SCTE. "Ich bin stolz darauf, dass Stephanie als starke Fürsprecherin für das Wachstum der Branche diese Führungsrolle übernimmt. Mit ihrem Sinn für überlegtes Handeln und ihrem reichen Erfahrungsschatz, den sie in diese Rolle als Vorstandsvorsitzende einbringen wird, wird sie eine enorme Bereicherung für die SCTE sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."SCTE und CableLabs bewerteten gemeinsam die Zusammensetzung des Vorstands, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten und Perspektiven, die notwendig sind, um das Wachstum voranzutreiben, Grenzen zu verschieben und Echtzeit-Branchenkenntnisse zu teilen, bei der Auswahl der neuen Mitglieder hervorgehoben wurden. Mit dem Ziel, einen international ausgerichteten Vorstand aufzubauen, ernannten und bestätigten SCTE und CableLabs gemeinsam acht neue Mitglieder, darunter vier Mitglieder des Exekutivkomitees, und die SCTE-Mitglieder wählten drei Hersteller- und drei freie Mitglieder, um die Gruppe der 14 Mitglieder zu vervollständigen:- Vorsitz: Stephanie Mitchko-Beale, Executive Vice President und Chief Technology Officer, Charter Communications- Stellvertretender Vorsitzender: Guy McCormick, Senior Vice President für Netzwerktechnik, Cox Communications- Schatzmeister: Jan Hofmeyr, Executive Vice President und Chief Network Officer, Comcast Cable- Sekretär: Ron McKenzie, Senior Vice President of Technical Operations, Rogers Communications Canada Inc.- Eddie Arnold, Group Vice President of Engineering and Product Delivery, Mediacom Communications- Frank Drendel, Gründer und emeritierter Vorsitzender, CommScope- Victor Esposito, Vice President of Engineering, GCI General Communication- John Hewitt, Vice President Broadband Communications, EnerSys- Ken Johnson, Senior Vice President of Technology Services, Cable One- Catherine McNaught, Emerging Applications Market Development Manager, Corning Incorporated- Andy Parrott, Executive Vice President und Chief Operating Officer, Vyve Broadband- Damian Poltz, Senior Vice President of Wireline Technologies and Strategy, Shaw Communications- Michael Rabes, Head Of Fixed Access Engineering, Vodafone- Bill Warga, Vice President Strategy And Technology, Liberty Global Companies Combined Europe & Latin America"Es ist mir eine Ehre, diesen neu gegründeten Vorstand zu leiten, und ich freue mich darauf, die Mission der SCTE weiter auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die SCTE eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Kabel-Telekommunikationsbranche spielt", sagte Mitchko-Beale. "Indem wir leidenschaftliche Führungskräfte mit globaler Felderfahrung, wichtige Anbieter und strategisch denkende Experten gewinnen, sind wir in der Lage, das nächste Jahrzehnt der Kommunikationstechnologien zu gestalten."Um in den SCTE-Vorstand berufen zu werden, muss jeder Kandidat eine leitende Funktion in einem CableLabs-Mitgliedsunternehmen innehaben oder ein assoziiertes SCTE-Mitglied sein, das tägliche Führungsaufgaben in den Bereichen Engineering, technischer Betrieb oder Außendienst hat. Die Vorstandsmitglieder müssen auch die Mission der SCTE unterstützen, während sie während ihrer zweijährigen Amtszeit nach Ressourcen und Verpflichtungen suchen, die die Ziele der SCTE fördern. Der neue 14-köpfige Vorstand nimmt seine Plätze zum 20. April 2021 ein.Informationen zu SCTESCTE stellt sich die Zukunft der Konnektivität vor, schon heute. Durch technologische Führung und Innovation ist die SCTE seit mehr als fünf Jahrzehnten führend in der angewandten Wissenschaft für die Kabel-Telekommunikationsindustrie. Als gemeinnützige Mitgliederorganisation bringt die SCTE ihre Mitgliedsunternehmen durch kontinuierliche Schulungen für die Arbeitskräfte von morgen und durch die Vermittlung von Führungskräften in den Gesprächen, auf die es ankommt, voran. SCTE ist die treibende Kraft hinter der jährlich stattfindenden SCTE-ISBE Cable-Tec Expo®, der größten Fachmesse für Kabeltelekommunikation und -technologie in Amerika. SCTE ist ein Tochterunternehmen von CableLabs®. Mehr unter www.scte.org.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1482090/SCTE_Logo.jpgPressekontakt:press@scte.orgOriginal-Content von: Society of Cable Telecommunications Engineers (SCTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148382/4895318