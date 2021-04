Leipzig (ots) - Liebe, Job, Geschlechterrollen, Abenteuer, Krisen: "LebensNICEheiten" - das neue generationenverbindende Format des MDR - thematisiert prägende Lebensfragen, die ältere Menschen zwischen 60 und 88 Jahren an junge Erwachsene weitergeben wollen. Die fünf Folgen der neuen Serie stehen ab Montag, 26. April 2021, exklusiv in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Zudem begleitet "MDR um 2" die Reihe im Rahmen einer Wochenserie vom 26. bis 30. April täglich im MDR-Fernsehen.Was können junge Menschen von Älteren lernen, ohne sie zu belehren? Was sind die Erfahrungen der älteren Generation wert? Antworten gibt die neue MDR-Serie "LebensNICEheiten" für junge Erwachsene ab Mitte 20."LebensNICEheiten" räumt mit Vorurteilen gegenüber der älteren Generation auf und setzt bewusst ein vielfältiges und buntes Bild entgegen. Die Auswahl aus unterschiedlichen Charakteren, Lebensentwürfen und Erfahrungen gibt dem jüngeren Publikum Raum für Identifikation mit den Protagonistinnen und Protagonisten.In den fünf Video-Folgen erzählen acht Menschen zwischen 60 und 88 Jahren von ihren prägenden Lebenssituationen - unter anderem von der großen Liebe und wie es sich anfühlt, den richtigen Partner bzw. die richtige Partnerin an seiner Seite zu haben, von Rollenbildern und von Lebenskrisen und deren Überwindung. Zu Wort kommen Carlota Wölcken (77), Christian Bormann (67), Carla Pitt (64), Wilhelm Schlemmer (83), Daniel De Schriyver (60), Dieter-Georg Tremmel (60), Waltraut Ullmann (88) und Otto Herz (76).Die fünf thematischen Video-Folgen "LebensNICEheiten" sind ab 26. April exklusiv in der ARD-Mediathek abrufbar und werden vom 26. April bis 30. April von einer Wochenserie bei "MDRum2", täglich ab 14.00 Uhr im MDR-Fernsehen, begleitet."LebensNICEheiten" wurde entwickelt von "MDR next", dem Förderprogramm für innovative digitale Ideen im MDR.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4895338