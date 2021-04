Ein Forscher zeigt, wie er bis zu fünf Millionen E-Mail-Adressen pro Tag mit Facebook-Accounts in Verbindung bringen kann. Facebook sieht zunächst kein Problem. Mit dem angeblich in Hacker-Kreisen bereits kursierenden Tool "Facebook Email Search v1.0" hat sich ein nicht namentlich genannter Sicherheitsforscher an Ars Technica gewendet, nachdem er bei Facebook nach eigenen Angaben abgeblitzt war. In einem Video hatte er zeigen können, wie einfach und schnell es möglich sein soll, automatisiert Facebook-ID und E-Mail-Adressen miteinander zu verbinden. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...