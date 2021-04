Der Börsengang der Kryptohandelsplattform Coinbase ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Kryptowährungen von der Nerd-Nische in den Mainstream. Mehr als 80 Milliarden US-Dollar ist die Kryptobörse den Anlegern wert - Zeichen einer ganz neuen Wertschätzung für die digitalen Anlageklassen. In den vergangenen Monaten ballten sich die positiven Nachrichten zu Bitcoin, Ether & Co.: Der starke Kursanstieg lässt Investoren träumen und treibt die Nachfrage. Dazu die News von Unternehmensseite: Tesla tauscht Bargeld in Bitcoin, Paypal setzt Kryptowährung gleichberechtigt neben ...

