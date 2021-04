DGAP-News: PLANET AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

PLANET AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.05.2021 in Raben Steinfeld mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



21.04.2021 / 15:05

PLANET AG Raben Steinfeld Wertpapier-Kenn-Nummer 533410

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 26.05.2021, 17:00 Uhr im Residence Park 1-7, 19065 Raben Steinfeld stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der PLANET AG ein.

Tagesordnung 1. Vorlage des letzten festgestellten Jahresabschlusses 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für die abgelaufenen Geschäftsjahre 2015-2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die abgelaufenen Geschäftsjahre 2015-2019 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über Auflösung der PLANET AG Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand damit zu beauftragen, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die PLANET AG aufzulösen und aus dem HR abzumelden. Ausliegende Unterlagen Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Residence Park 1-7, 19065 Raben Steinfeld, zur Einsicht durch die Aktionäre aus: Jahresabschluss Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien gemäß § 21 der Satzung bei der Hinterlegungsstelle: Planet AG, Residence Park 1-7, 19065 Raben Steinfeld

hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort gesperrt halten lassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Aktien können gemäß § 21 der Satzung auch bei der Gesellschaft, bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung in Urschrift spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Die Hinterlegung hat laut Satzung so rechtzeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung vier Werktage frei bleiben. Die Hinterlegung muss daher vor dem 19.05.2021 erfolgt sein. Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst wahrnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Anträge von Aktionären Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an: PLANET AG

Rechtsabteilung

Residence Park 1-7

19065 Raben Steinfeld

Telefax: +49 (0)385 3030-251 Die unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangenen Gegenanträge werden unverzüglich im Internet unter www.ag.planet.de

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Raben Steinfeld, im April 2021 PLANET AG Der Vorstand

