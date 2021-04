VILNIUS (dpa-AFX) - Nach dem erneuten grünen Licht der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson will Litauen das Präparat einsetzen. Rund 4 800 Dosen des Präparats sollen landesweit an die Impfzentren verteilt werden, um etwa Senioren und Patienten mit chronischen Krankheiten zu impfen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Vilnius am Mittwoch mit. Die bereits gelieferten Impfstoffe waren in der vergangenen Woche eingelagert worden, nachdem der Hersteller und die EMA Fälle von Blutgerinnseln untersucht hatten.

In Litauen mit knapp drei Millionen Einwohnern wurden bislang nach offiziellen Daten gut 580 000 Menschen geimpft, davon bekamen rund 37 Prozent bereits beide Injektionen verabreicht. In dem baltischen EU-Land wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 236 000 Corona-Fälle in Litauen registriert, über 3800 Menschen starben an dem Virus./awe/DP/jha