Der DXY baut seinen Abprall von den Tiefs unter 91,00 aus - Ein kleinerer Widerstand befindet sich am 50-Tage-SMA (91,63) - Der DXY setzt seine Erholung von den Mehrwochentiefs im Bereich der 90,90/85 fort und überwindet am Mittwoch die 91,00. Ein Ausbau der Erholung dürfte am 50-Tage-SMA (91,63) und dem wichtigeren 200-Tage-SMA (92,13) auf Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...