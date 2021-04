Der Vermögensverwalter verdrängt im Scope-Ranking Flossbach von Storch von Platz eins. Zudem: Squad Fonds knackt 1-Milliarde-Euro-Grenze - diese und weitere News im Überblick.Asset Manager Ranking: "Die Besten rücken enger zusammen"Columbia Threadneedle ist der Gewinner beim jährlichen Asset Manager Ranking der Ratingagentur Scope. In der Kategorie der großen Manager rückte der US-amerikanische Vermögensverwalter von Rang 21 auf Platz eins. Die Gesellschaft mit einer Dependance in Frankfurt am Main habe die Top-Rating-Quote der analysierten Fonds von 38 auf 55 Prozent erhöhen können. "Eine wesentliche Stärke von Columbia Threadneedle sind die europäischen und globalen Aktienfonds - sowohl bei den Large-Caps als auch bei den Nebenwerten", so das Berliner Analysehaus. Auf Rang zwei gelangte Union Investment - neu in der Top 10: Janus Henderson Investors, Ninety One, Lazard Asset Management und Morgan Stanley. Laut Scope fiel dabei auf, dass der Großteil der Aufsteiger mehrheitlich im Aktienbereich stark aufgestellt ist. Zudem seien die Abstände unter den besten Zehn kleiner geworden: "Die Besten sind enger zusammengerückt." Im Ranking der kleinen Manager konnte Carmignac auf die Spitzenposition des Scope-Rankings gelangen (zuvor Rang 13). Das hängt nach Ansicht der Ratingagentur mit der Neuausrichtung des Fondshauses zusammen. Auf den Plätzen folgen Lupus alpha und Nomura Securities. Enttäuschend dagegen Flossbach von Storch: Der Vorjahresspitzenreiter rutscht bei Scope auf Rang 16 ab. "Zahlreiche Fonds des Hauses setzen bevorzugt auf defensive Aktien zum Beispiel aus dem Konsum- oder Pharmabereich. Deren Wertentwicklung war im vergangenen Jahr vergleichsweise schwach. Zugleich sind die Fonds in der Regel im Technologiesektor eher untergewichtet. Hinzu kommt die im letzten Jahr negative Wertenwicklung bei Gold", so Scope.

