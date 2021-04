Die angespannte geopolitische Lage an der russische-ukrainischen Grenze spiegelt sich auch in den Währungsverhältnissen wieder und bringt den Rubel unter Druck. Während der RTS-Index noch in relativ ruhigen Bahnen verläuft, baut sich im Verhältnis der russischen gegenüber dem USD und vor allem gegenüber dem Euro eine bullische Ausbruchssituation auf. Die Schwäche des Rubel gegenüber den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...