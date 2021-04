Fluences Forschungsstudie bei Delphi analysiert die zusätzlichen Lichtauswirkungen auf die Erdbeerproduktion in europäischen Gewächshäusern

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, gab heute seine laufenden Forschungsarbeiten im Delphy Improvement Center bekannt, einem unabhängigen Institut und Experten für Lebensmittel und Blumen in Bleiswijk, Niederlande, das untersucht, wie sich die LED-Beleuchtungslösungen von Fluence auf die Erdbeerproduktion in Gewächshäusern auswirken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210421005871/de/

Fluence trial examines best practices for efficiently growing strawberries in a controlled environment. (Photo: Business Wire)

Erdbeeren werden traditionell auf Feldern im Freien angebaut und sind temperaturempfindliche Pflanzen, welche Züchter auf der Nordhalbkugel auf begrenzte saisonale Produktionszyklen beschränken. Der Forschungsversuch zielt darauf ab, branchenführende Best Practices für den effizienten Anbau von Erdbeeren in einer kontrollierten Umgebung durch Einführung zusätzlicher Beleuchtung zu untersuchen.

"Erdbeeren reagieren besonders empfindlich auf ihre Umwelt. Wenn wir also die Ernte in einem Gewächshausklima untersuchen, können wir zusätzliche Beleuchtungstechniken erforschen, die Züchter das ganze Jahr über nachahmen können", so David Hawley, Ph.D., leitender Wissenschaftler bei Fluence. "Die Zusammenarbeit mit Delphys Experten bietet uns die Möglichkeit, mehr über die Herstellung beständiger, ertragreicher Erdbeerpflanzen unter LED-Beleuchtung zu erfahren, um die lokalen Produktionskapazitäten für die europäischen Märkte zu verbessern."

Gewächshausbauern haben ein zunehmendes Interesse an der Umstellung von veralteten Systemen wie Natriumhochdruckbeleuchtung auf LED-Leuchten gezeigt, um zu analysieren, wie sich verschiedene Lichtspektren auf die Qualität und Konsistenz der Ernte auswirken. Die Studie konzentriert sich auf Erdbeersorten mit Juni-Lager, die bei europäischen Züchtern wegen ihrer Süße und Kosten im Vergleich zu immer tragenden Sorten beliebt sind, unter einer Vielzahl von Fluences PhysioSpec-Spektrenangeboten.

"In der Forschungsstudie mit Fluence nutzen wir das kollektive Wissen unserer Teams und tauschen innovative Ideen für Anbautechniken aus, die letztendlich dazu beitragen, dass die Erdbeerzüchter das ganze Jahr über bessere Produkte an die lokalen Verbraucher liefern", sagte Lisanne Helmus, Leiterin der Forschung im Gewächshausgartenbau bei Delphy. "Die Züchter suchen nach optimierten Beleuchtungsstrategien und möchten verstehen, wie ihre Pflanzen auf künstliches Licht reagieren. In diesem Versuch mit Fluence sind wir inspiriert, ihre Fragen zu beantworten und neue Entwicklungen in der Lichttechnik zu entdecken, die sich auf das gesamte Anbausystem auswirken werden."

Fluence und Delphy werden voraussichtlich noch in diesem Jahr die Versuchsergebnisse veröffentlichen. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie unter www.fluence.science. Weitere Informationen zu Delphy finden Sie unter www.delphy.nl/en.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Lieferant von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Für weitere Informationen über Fluence besuchen Sie bitte https://fluence.science.

Über Delphy Improvement Center

Das Delphy Improvement Center in Bleiswijk, Niederlande, ist ein anerkanntes Forschungsinstitut, das Versuche im Zusammenhang mit dem Anbau in allen Arten von Kulturpflanzen durchführt. Die Experimente werden in einem modernen Gewächshauskomplex durchgeführt, der sich in unmittelbarer Nähe der Zielgruppe befindet: Die Züchter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210421005871/de/

Contacts:

Kontakt Fluence,

Emma Chase

pr@fluencebioengineering.com

Tel.: +1 512 917 4319