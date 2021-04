Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder gestiegen.New York - Nach den jüngsten Gewinnmitnahmen sind die Kurse an den wichtigsten US-Aktienbörsen zur Wochenmitte wieder gestiegen. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel am Mittwoch knapp unter seinem Tageshoch wieder über 34'000 Punkten. Die anfängliche Vorsicht der Anleger wich zusehends. «Die Börsen scheinen einen Boden bilden zu wollen», formulierte es Axi-Marktstratege Stephen Innes.

