Branchenübergreifend könnte KI das Feld der kleinen und mittleren Unternehmen aufmischen. Doch wie zukunftsgerichtet ist der deutsche Mittelstand? Eine Studie der KfW Research zeigt, dass viele Potenziale ungenutzt sind. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in kleinen und mittleren Unternehmen ist in Deutschland noch eine absolute Ausnahme. Nur vier Prozent der KMU nutzten das Wachstumspotenzial der Technologie in den vergangenen Jahren. Das gaben die Befragten des KfW-Mittelstandspanels 2019 an. Zum Vergleich: Schätzungsweise ein Drittel der Großunternehmen nutzen bereits KI. Mittelständler, die KI nutzen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...