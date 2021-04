Aktien: Curevac ist auf der Zielgerade - Aktie knackt Abwärtstrend

Anzeige / Werbung Curevac gibt Gas und will eine baldige Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in Europa bekommen. Die Aktie will ebenfalls hoch hinaus, kämpft derzeit aber noch mit einem hartnäckigen Widerstand. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech hat bereits einen Corona-Impfstoff am Markt. Neben den Konzernen Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson könnte bald ein weiteres, ebenfalls deutsches Unternehmen, für sein Vakzin eine Zulassung erhalten: Curevac. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die Tübinger mitteilten, erwartet man Daten zur Wirksamkeit ihres Covid-19-Impfstoffs noch in diesem Quartal. Der Antrag für eine bedingte Marktzulassung für das Mittel bei der Europäischen Union werde ebenfalls im zweiten Quartal angestrebt, hieß es von der an der Nasdaq notierten Firma weiter. Gleichzeitig kündigte Curevac den Angaben zufolge an, sein Corona-Impfstoffprogramm ausweiten zu wollen. Geplant seien in diesem Zusammenhang drei neue Studien bei bestimmten Populationen. Die Untersuchungen sollen demnach voraussichtlich schon bald beginnen. Curevac rechnet bis Ende 2021 mit einer produzierten Menge seines Impfstoff von bis zu 300 Millionen Dosen. Bis 2022 sollen es bis zu eine Milliarde Dosen sein. Curevac-Aktie überwindet Abwärtstrend Die Aktie von Curevac hat sich seit April deutlich erholt und kann nun sogar die Abwärtstrendlinie seit Dezember überwinden. Allerdings fällt der Ausbruch noch nicht nachhaltig aus. Für eine Fortsetzung spricht ein steigender MACD (Momentum), allerdings wartet bei 120 Euro der nächste Widerstand. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )