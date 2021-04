Die Analysten von JPMorgan haben die Bewertung für die Aktien von Ryanair auf HALTEN mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Man habe die Schätzungen für das jeweils laufende Geschäftsjahr der Billigflieger Easyjet, Ryanair und Wizz Air wegen fortgesetzter Reisebeschränkungen in Europa sowie höherer Kerosinpreise und Emissionskosten deutlich gekappt, so die Banker in einer gestern veröffentlichten Studie. Im neuen Geschäftsjahr sollten alle drei aber wieder Gewinne erwirtschaften. (dpa-AFX Analyser) ...

