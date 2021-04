Luft holen vor dem weiteren Anstieg an der Börse oder der Anfang vom Ende? ETF-Anleger rechnen offenbar mit dem Ersteren und kaufen weiter. Beliebt bleiben ESG-Varianten - und im Anleihenbereich Chinas Staatsanleihen. 20. April 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Trotz kleiner Rücksetzer: Zu Ende ist die Partystimmung an den Börsen noch nicht. Der DAX hatte am gestrigen Montag mit 15.503 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, Dow Jones und Nasdaq schlossen nur knapp unter ihren Allzeithochs. Am Dienstagmittag ...

