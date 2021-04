DJ Pernod Ricard wächst wieder - Jahresgewinn soll steigen

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Pernod Ricard hat die Einnahmen im dritten Quartal so deutlich gesteigert, dass auch in Neunmonatssicht ein organisches Wachstum verzeichnet werden konnte. Der französische Spirituosenhersteller berichtete einen Umsatz von 1,96 Milliarden Euro, das entspricht währungsbereinigt einem Plus von 19 Prozent. Nach neun Monaten belaufen sich die Einnahmen damit auf 6,91 Milliarden Euro, 1,7 mehr als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr war das Geschäft noch geschrumpft.

Analysten hatten nach einem von Factset zusammengestellten Konsens aus vier Einzelschätzungen für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 1,84 Milliarden Euro gerechnet.

Pernod Ricard erwartet, dass der Umsatz im letzten Quartal seines Geschäftsjahres weiter wachsen wird, sodass der Gewinn aus laufendem Geschäft in Jahressicht organisch um etwa 10 Prozent zulegen dürfte, wie Verwaltungsratspräsident und Vorstandschef Alexandre Ricard sagte. Im Juli soll es eine Zwischendividende von 1,33 Euro pro Aktie geben, während die volle Jahresdividende von der Entscheidung der Hauptversammlung im November abhängt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2021 02:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.