Politische Börsen haben kurze Beine - sagt man. Aber gleichwohl schafft die Politik den Rahmen für die Wirtschaft und damit letztlich auch für die Börse. Insofern ist die näher rückende Bundestagswahl und die klarere Besetzung der Kanzlerkandidaten ein nicht unwichtiger Betrachtungspunkt. Was meint Börsen-Altmeister Hans A. Bernecker zum politischen Sachrahmen? Dieses Video ist eine FreeTV-Variante des Gesprächs vom 21.04.2021 im Rahmen von Bernecker TV (auszugsweise). Thematische Schlaglichter beispielsweise:



++ Knaller auf der politischen Bühne

++ Baerbock als mögliche Kanzlerin?

++ Stolpersteine für die Börse im Programmentwurf der Grünen?

++ Pflänzchen der neuen Aktienkultur in Deutschland in Gefahr?

++ Abstrahleffekte der Politik auf die Realwirtschaft

++ Interessante interne Konstellation der US-Börse

++ Gekonnte Steuerung im chinesischen Markt?

++ Blick auf Gold und Silber





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder via Copy/Paste:

https://youtu.be/TywDYsdbjtg

