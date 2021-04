Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar gut behauptet präsentiert. In der Früh kostete die Gemeinschaftswährung 1,2032 Dollar, nach 1,2028 Dollar am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2007 Dollar festgesetzt.Der Euro hat sich oberhalb der Marke von 1,20 US-Dollar halten können, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...