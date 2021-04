Die Polytec Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr, das wesentlich von der Covid-19-Pandemie beeinflusst war, Umsätze in Höhe 522,0 Mio. Euro (2019: 627,1 Mio. Euro) erreicht. Rückgänge gab es in allen drei Marktbereichen. "Auch wenn sich die Konjunktur im dritten und vierten Quartal 2020 verbesserte, konnten die massiven Umsatzeinbußen während des ersten Halbjahres, die im Wesentlichen durch die Auswirkungen der Coronakrise und des Lockdowns verursacht wurden, nicht aufgeholt werden", so das Unternehmen. Polytec schloss das Jahr mit einem EBIT in Höhe von 13,0 Mio. Euro (2019: 32,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent zurück. Das Ergebnis nach Steuern liegt bei 9,5 Mio. Euro (2019: ...

