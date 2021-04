Vancouver, British Columbia, 22. April 2021 - Scotch Creek Ventures Inc. (das "Unternehmen") (CSE:SCV) (FWB:7S2) ("Scotch Creek" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine am 12. März 2021 angekündigte Privatplatzierung um 5.714.286 Einheiten überzeichnet war. Das Unternehmen hat beschlossen, die Überzeichnung zu akzeptieren und wird insgesamt 6.566.120 Einheiten (jede eine "Einheit") zum Preis von 0,35 Dollar pro Einheit begeben, um daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 2.298.142 Dollar zu erzielen. Das Unternehmen bereitet den Abschluss der Privatplatzierung vor.

Herr David Ryan, CEO von Scotch Creek Ventures, erklärt: "Wir sind von diesem enormen Interesse, das uns von den Anlegern während der gesamten Finanzierungstransaktion entgegengebracht wurde, einfach überwältigt. Das Unternehmen verfügt nun über die erforderlichen Mittel, um seine Explorationsziele in den neu erworbenen Lithiumprojekten im Clayton Valley in Nevada weiterzuverfolgen. Wir sind der Meinung, dass die Standorte unserer beiden Lithiumprojekte Highlands West und Macallan East im Clayton Valley ideal platziert sind, da immer mehr Betreiber in der näheren Umgebung großartige Explorationsergebnisse veröffentlichen. Zuletzt hat die Firma Noram Ventures Inc. mit Lithiumgehalten von 1.220 ppm aufhorchen lassen. Unsere Absicht ist es, durch die Exploration unserer vielversprechenden Projekte in eben dieser Region unseren Unternehmenswert entsprechend zu steigern."

Einzelheiten zur Privatplatzierung

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,50 Dollar pro Aktie ermächtigt und innerhalb von zwei Jahren ausgeübt werden kann. Das Unternehmen ist berechtigt, das Fälligkeitsdatum der Warrants vorzuverlegen, falls die Aktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Kurs von über 1,00 Dollar gehandelt werden. Im Falle einer Vorverlegung wird das Ausübungsdatum so angesetzt, dass es 15 Werktage nach der Veröffentlichung einer Pressemeldung liegt, in der das Unternehmen die Entscheidung, vom Recht der Vorverlegung der Ausübungsfrist Gebrauch zu machen, bekannt gibt.

In Verbindung mit der Platzierung wird das Unternehmen an Scotch Creek eine Vermittlungsgebühr ("Finder's Fee") in Höhe von insgesamt 104.610,53 Dollar in bar bezahlen; das entspricht 7 % des Bruttoerlöses, der über die von den Vermittlern ("Finder") an das Unternehmen herangeführten Anleger erzielt wurde. Außerdem wird das Unternehmen insgesamt 314.637 Finder's Warrants ausgeben, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können.

Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine standardmäßige Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Kommissionierung eines 43-101-konformen Fachberichts

Scotch Creek Ventures freut sich zudem bekannt zu geben, dass Herr Robert Marvin zum technischen Berater bestellt wurde. Herr Marvin ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und wird die von Scotch Creek Ventures gesetzten Maßnahmen zur Erstellung eines 43-101-konformen Fachberichts leiten.

Über Robert Marvin, P. Geo, CPG

Herr Marvin ist ein Geologe in dritter Generation und seit mehr als 35 Jahren als unabhängiger Berater tätig. Er war an der Exploration und Erschließung verschiedenster Projekte auf dem gesamten amerikanischen Kontinent beteiligt, die von Gold und Kupfer über Uran und Zink bis hin zu Lithium reichen. Herr Marvin kann eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz in der Exploration verschiedener Projekte vorweisen, die unter anderem von den Firmen Bayfield Ventures und Cypress Development Corp. betrieben wurden.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich zu einem erstklassigen Lithiumexplorationsunternehmen in einem der aussichtsreichsten Lithiumgebiete der Welt - dem Clayton Valley in Nevada - zu entwickeln.

