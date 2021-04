Spezielle Push-In-Klemmen mit um 90° gedrehter Leiterzuführung leisten beim Retrofit von Maschinen und Anlagen einen entscheidenden Beitrag: Sie helfen dabei, die Anschlussebene zum Feld hin konstant zu halten. Die Maschine hat einmal viel Geld gekostet, funktioniert eigentlich immer noch und die Konstruktion an sich ist noch einwandfrei. Warum also die komplette Hardware verschrotten, wenn doch Modernisierungsmaßnahmen an Elektrik und Mechanik wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...