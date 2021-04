DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Folgeauftrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich für die Medizintechnik

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält Folgeauftrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich für die Medizintechnik

Kahl am Main, 22.04. 2021 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat von einem international tätigen Unternehmen in der Medizinbranche einen Folgeauftrag für die Lieferung von mehreren Prozessanlagen erhalten. Die Anlagen des Typs MEDLINE sind zur Extraktion und Beschichtung von Kontaktlinsen vorgesehen. Das Auftragsvolumen liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die Anzahlung für diesen Auftrag wird zeitnah erwartet.

Dr.-Ing. Stefan Rinck, CEO der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Wir sind sehr erfreut darüber, dass unser Kunde die Erweiterung seiner Kapazitäten wieder mit Anlagen unseres Unternehmens plant. Unsere Kompetenz in der Behandlung von Oberflächen solcher anspruchsvollen Produkte beinhaltet die Reinigung sowie die Beschichtung und hilft uns bei der weiteren Optimierung der Anlagentechnik". Dr. Rinck weiter: "Unser Segment Life Science entwickelt sich mit den Aufträgen für Dekorative Schichten und für die Medizintechnik positiv. Wir werden unsere Pläne zur weiteren Diversifizierung zielgerichtet fortsetzen".

Die Prozessanlage "MEDLINE Clean" reinigt die Kontaktlinsen von Materialresten und beschichtet die Linsen anschließend in einem weiteren Prozessschritt.

Für die Medizintechnik bietet SINGULUS TECHNOLOGIES Produktionsanlagen für nasschemische Verfahren und Prozesse der Vakuum-Beschichtungstechnik an und hat seine Prozesse auf die hohen Ansprüche in der Medizintechnik an Beschaffenheit und Funktionalität und damit an die Qualität der Produkte und der erforderlichen Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren ausgerichtet. SINGULUS TECHNOLOGIES ist damit ein weltweit zuverlässiger Partner für Kunden aus dem Bereich Healthcare.

SINGULUS TECHNOLOGIES -Technologien für eine nachhaltige Welt

Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung hat für SINGULUS TECHNOLOGIES einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar/Wasserstoff, Halbleitertechnik, Medizintechnik, Consumer Goods und Datenspeicher eingesetzt werden. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als eine Chance an, sich mit innovativen Produkten, die diesem Grundgedanken folgen, entsprechend zu positionieren.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

. Umweltbewusstsein

. Das Schonen von Ressourcen

. Das Vermeiden von unnötiger CO2-Belastung

Die Kernkompetenzen des Unternehmens beinhalten die verschiedenen Prozesse der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und Nasschemie sowie thermische Verfahrensprozesse.

