Die Wall Street kann einen neuen Rekord verbuchen: beim Leitindex S&P 500 stehen nur 487 von 500 Aktien (und damit knapp 97%) über ihrem 200-Tage-Durchschnitt - so viel wie noch nie in der Geschichte des Index (also seit dem Jahr 1957). Das ist einerseits ein Zeichen großer Marktbreite, zeigt aber andererseits auch die immense Euphorie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...