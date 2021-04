Berlin (ots) - Fünf Jahre nach dem hochgelobten und populären Erfolg von "Der Mann, der Lucky Luke erschoss" kehrt der französische Künstler Matthieu Bonhomme mit einer neuen, kraftvollen und gar romantischen Hommage an den berühmten Cowboy zurück, der dieses Jahr sein 75. Jubiläum feiert."Wanted" ist mittlerweile schon die vierte Hommage an Lucky Luke und in dieser findet sich der sonst so "lonesome" Cowboy in einer ungewohnten Situation wieder: Er wird gleich von drei Frauen umworben und zudem des Mordes bezichtigt - kann er dieser ungewohnten Lage Herr werden? Bonhomme begeistert in diesem Album mit seinem grandiosen Strich, einer Palette prächtigster Farben und besonders treue Leser*innen der Lucky Luke Abenteuer werden sich über die Begegnung mit dem Sohn eines vertrauten Desperados sowie einer altbekannten Bande freuen.Matthieu Bonhomme, 1973 in Paris geboren, war schon in seiner Kindheit ein großer Comic-Fan, besonders von den Schlümpfen. Der dreifache Gewinner des Internationalen Comicfestivals in Angoulême (2003 Preis für das beste Album "L'âge de la raison"; 2010 Intergenerations-Preis für "Messire Guillaume"; 2017 Publikumspreis für "Der Mann, der Lucky Luke, erschoss") gilt als einer der begabtesten Comickünstler seiner Generation."Wanted - Eine Lucky Luke Hommage von Matthieu Bonhomme" erscheint am 5. Mai als Hardcover (ISBN: 978-3-7704-0111-6, 16,00EUR, Egmont Comic Collection) und am 6. Mai als Softcover (8,99EUR, Egmont Ehapa Media) im Handel.Illustrationen und ausführliches Informationsmaterial stehen im Presseportal zum Download bereit. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "Lucky Luke - 75. Jubiläum".Und im Sommer geht es schon weiter im großen Jubiläums-Jahr, denn am 1. Juli erscheint mit "Zarter Schmelz" die fünfte Lucky Luke Hommage aus der Feder von Bestseller-Autor und Zeichner Ralf König - jetzt vormerken!Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Karoline Westermeyer BenzEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon: +49 (0)30 24 00 8 139E-Mail: k.westermeyerbenz@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4895815