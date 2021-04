Leipzig (ots) - Für die sechste Ausgabe der "Friends of..."-Eventreihe holt MDR SPUTNIK Popstar Joris nach Dessau und gibt ihm und seinen Lieblingsmusikerinnen und -musikern wie Alice Merton, Gentleman und Johannes Oerding eine Bühne - am 30. April 2021 ab 20.00 Uhr live bei MDR SPUTNIK im Radio sowie als Videostream im Netz und in der ARD-Mediathek.Seit 2015 gehört Joris mit Songs wie "Herz über Kopf" oder "Nur die Musik" zu einem der spannendsten Acts der deutschen Musiklandschaft. Außerdem steht Joris für einzigartige Live-Erlebnisse, das hat er beim "SPUTNIK Konzert 2016" und "Halle Zusammen 2019" bewiesen. Nun ist der Singer-Songwriter in der neuesten Ausgabe der MDR SPUTNIK-Konzertreihe "Friends of ..." zu erleben.Bei den "Friends of..."-Konzerten singt der Star nicht nur seine Songs, sondern stellt sein ganzes Musikuniversum vor: Neben Geschichten hinter den Songs sind das vor allem die Musikerinnen und Musikern, die er am liebsten an seiner Seite hat. Und das sind bei Joris: Alice Merton ("No Roots"), Deutschlands bekanntester Reggae-Sänger Gentleman, Deutschrapperin Nura, Johannes Oerding und die zehnköpfige Brassband Moop Mama.Sie alle werden am 30. April in Dessau mit Joris auf der Bühne stehen, singen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. MDR SPUTNIK-Moderatorin Sissy Metzschke wird ihnen dabei die eine oder andere Backstage-Story entlocken. Außerdem spielt Joris an diesem Abend erstmals Songs aus seinem Album "Willkommen Goodbye" live mit Band.Exklusiv: Virtuelle Zugänge zur Bühne gewinnenUm das Konzert zu Hause noch erlebbarer zu machen, können Fans via Smartphone Teil der Show werden, indem sie per Kopfdruck auf einen der großen Bildschirme auf der Bühne live zugeschaltet werden. Die exklusiven Tickets für diese virtuellen Zugänge gibt es bis 30. April im Programm von MDR SPUTNIK zu gewinnen. Neben einem hochaufgelösten Videostream in HD-Qualität bekommen die Gewinnerinnen und Gewinner ein Audiosignal und können über einen Videorückkanal mit den Stars auf der Bühne in Kontakt treten."Friends of Joris" auch im FernsehenVor dem Konzertbeginn am Abend ist Joris ab 16.30 Uhr zu Gast im Nachmittagsprogramm "MDR um 4". Dafür kommt der Musiker aber nicht ins Studio nach Leipzig, sondern Moderator Peter Imhof besucht Joris bei den Konzertvorbereitungen in Dessau.Das "Friends of Joris"-Konzert wird knapp einen Monat später am Samstag, 29. Mai, ab 23.20 Uhr dann auch im MDR-Fernsehen zu sehen sein. Vorab am Freitag, 28. Mai, ist der Sänger zu Gast bei Riverboat.www.sputnik.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4895813