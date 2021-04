Guten Morgen, der DAX sackte auch am Vortag zunächst weiter ab und erreichte im Tagestief 15.071 Punkte. Dann kam es aber zu einem Intraday-Reversal und der DAX setzte zur Erholung an. Der DAX ging per Börsenschluss bei 15.195 Punkten aus dem Handel und notiert am frühen Donnerstagmorgen erneut höher bei 15.260 Punkten. Im Fokus steht weiterhin der 10er-EMA bei aktuell 15.210 Punkten. Kann der DAX deutlich über den 10er-EMA ...

