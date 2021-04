Unterföhring (ots) - Game, set and match für alle Tennisfans! Eurosport und HD+ präsentieren das prestigeträchtigste Sandplatzturnier der Welt in bester Bildqualität. Der Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ wird zu Roland-Garros wieder scharf geschaltet und überträgt in UHD HDR alle Partien, die an den 15 Turniertagen auf dem Centre Court Philippe-Chatrier stattfinden: Rund 120 Stunden Live-Action, inklusive der Halbfinal- und Finalspiele, in brillanter Bildqualität und mit deutschem Kommentar.Eurosport und HD+ bieten allen Sportfans erneut großes Tennis: Jeder Abdruck auf der Linie, jeder spektakuläre Ballwechsel und jeder Schweißtropfen, der auf die rote Asche auf dem Centre Court Philippe-Chatrier tropft, gibt es bei Roland-Garros auch 2021 wieder in allerbester Bildqualität zu bestaunen. Denn Eurosport und HD+ präsentieren das wichtigste Sandplatzturnier des Jahres erneut in gestochen scharfer UHD HDR-Bildqualität.Für alle Zuschauer mit einem UHD-TV, Satellitenempfang und einem aktiven HD+ Sender-Paket wird vom 30. Mai bis 13. Juni der UHD-Eventsender Eurosport 4K auf UHD1 by HD+ verfügbar sein. An 15 Turniertagen werden alle Partien, die auf dem Court Philippe-Chatrier gespielt werden, in UHD HDR übertragen - ohne Werbeunterbrechungen und mit deutscher Kommentierung. Das bedeutet: Bis zu 120 Stunden Live-Tennis der Extraklasse in einer Qualität der Extraklasse"Eurosport und HD+ bilden auch bei Roland-Garros 2021 ein perfektes Doppel und bringen Centre-Court-Feeling in die Wohnzimmer. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Eurosport 4K Eventsender den Sportfans in Deutschland, dieses großartiges Seherlebnis erneut ermöglichen können. Denn mit den Übertragungen in UHD HDR-Qualität erleben Fans Roland-Garros fast so, als wären sie vor Ort dabei", sagt Werner Starz, Director Product Development bei Discovery Deutschland.Georges Agnes, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH dazu: "Tennisfans erleben mit Eurosport 4K auf UHD1 Spitzensport in einer Bildqualität der Extraklasse. Und dabei wird es nicht bleiben: Allein in diesem Jahr können HD+ Nutzer über 430 Stunden Live-Sport in UHD auf ihren UHD-TVs sehen. Inzwischen stehen über 20 Millionen UHD-TVs in den deutschen Wohnzimmern. Über Satellit und mit HD+ empfangen Zuschauer auf diesen Geräten immer mehr ihrer Lieblingsformate in Premiumqualität.""Tournoi de Roland-Garros" - Tennistradition seit 1891Das traditionsreiche Turnier in Paris ist das einzige der vier Grand Slams, das auf Sand gespielt wird Im Vorjahr krönte sich der "King of Clay" Rafael Nadal erneut zum Champion und holte sich im Endspiel gegen Novak Djokovic seinen bereits dreizehnten Roland-Garros-Titel. Für Eurosport-Experte Boris Becker galt Wimbledon stets als sein "Wohnzimmer" - für Rafael Nadal müsste dann der Centre Court in Paris dann so etwas wie sein zweites Zuhause sein: 100 Matches gewann er bereits in Paris, nur zweimal musste er sich auf der roten Asche von Roland-Garros geschlagen geben. Im Mai will der Spanier nun Titel Nummer 14 in Angriff nehmen, aber auch der deutsche Topspieler Alexander Zverev zählt wie bei jedem Grand Slam zum erweiterten Favoritenkreis. Bei den Damen gab es im Vorjahr eine faustdicke Überraschung: Die ungesetzte Polin Iga Swiatek schlug im Finale die US-Amerikanerin Sofia Kenin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1 und gewann erstmalig einen Grand-Slam-Titel.Empfang mit UHD-Fernseher und HD+Voraussetzung für ein ultra-brillantes Tennis-Erlebnis ist neben Satellitenempfang über ASTRA 19.2 Ost ein UHD-Fernseher. Zudem benötigen Zuschauer entweder ein HD+ Modul, einen HD+ UHD-Receiver oder einen TV, in dem HD+ bereits integriert ist. Voraussetzung ist dann nur noch das aktive HD+ Sender-Paket.Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Modulation: DVB-S2, 8PSKSymbolrate: 22.000 Ms/sFEC 5/6Über HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Samsung, Panasonic, Sony und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und den UHD-Switch.Über EurosportEurosport ist die führende Sportplattform in Europa und überträgt Sporthighlights wie die Tennis Grand Slams, die großen Radsport-Highlights, internationale Spitzenevents aus den olympischen Sommer- und Wintersportarten sowie Motorsport der Extraklasse. Als Teil von Discovery Communications bietet Eurosport so das umfangreichste Live-Sporterlebnis durch überzeugende Inhalte, technische Innovationen und spannendes Storytelling. Eurosport ist von 2018-2024 das "Home of the Olympics" in Europa und hat den Zuschauern bei PyeongChang 2018 über alle Plattformen, insbesondere über die Eurosport Digital-Kanäle, ein umfassendes Olympia-Erlebnis mit Rekordzahlen geboten. Insgesamt erreicht Eurosport mit seinen TV-Sendern - darunter in Deutschland Free-TV-Sender Eurosport 1 und Pay-TV-Sender Eurosport 2 - 246 Mio. kumulierte Abonnenten in 75 Märkten in Europa, Asien-Pazifik, Afrika und dem Nahen Osten. Eurosport.com hat sich mit durchschnittlich 42 Mio. Unique User pro Monat als Sportportal Nr. 1 in Europa etabliert und bietet online und mobil gemeinsam mit der Eurosport App (verfügbar über iOs und Android) jederzeit und überall Zugang zu den Eurosport Bewegtbildinhalten. Eurosport Events ist spezialisiert auf die Organisation und Vermarktung von internationalen Weltklasse-Sportevents.Pressekontakt:Frank Lilie PressesprecherHD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/4895872