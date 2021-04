Köln (ots) - SUPER RTL erweitert mit CoComelon von Moonbug Entertainment Ltd. (Moonbug) sein Content- und Lizenzportfolio um das populäre YouTube-Format, welches mit Milliarden von Aufrufen zu einem der größten globalen Phänomene in der digitalen Kinderunterhaltung zählt. Ab dem 3. Mai wird die Animationsserie täglich um 06:20 Uhr bei Toggolino auf SUPER RTL im linearen TV-Programm ausgestrahlt. Vorab kann man die ersten 25 Folgen von CoComelon digital bereits ab dem 23. April in der Toggolino App, bei toggolino.de, bei Fire TV sowie auf TVNOW sehen. Zum Content-Deal gehören außerdem die hochwertigen Animationsserien Little Baby Bum, Go Buster und Playtime with Twinkle, welche zukünftig ebenfalls auf diversen SUPER RTL Plattformen in deutscher Sprache verfügbar sein werden."Durch großartiges Storytelling vermittelt der populäre Kinder-Content von Moonbug Werte wie Mitgefühl und Empathie und bedient universelle Themen, mit denen sich alle Kinder leicht identifizieren können. Damit passen die hochwertigen Animationsserien perfekt zum Toggolino Portfolio und bedienen die Bedürfnisse unserer jüngsten Zielgruppe", so Thorsten Braun, SUPER RTL Chief Content und Revenue Officer."Moonbug hat es sich zur Aufgabe gemacht, Inhalte und Erlebnisse zu schaffen, die Spaß machen und bereichern. Deshalb freuen wir uns, unser Premium-Angebot und unsere zukünftigen Produkte zu Familien in ganz Europa bringen zu können", so Nicolas Eglau, Managing Director EMEA & APAC, Moonbug. "Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für Moonbug. SUPER RTL ist der führende lineare Sender für Kinderunterhaltung in Deutschland und versteht es wie kein anderer, Marken plattformübergreifend erfolgreich auszubauen. Gemeinsam werden wir CoComelon zu einem führenden Format der Kinderunterhaltung auf dem deutschsprachigen Markt machen."SUPER RTL Licensing wird außerdem als Lizenzagentur für CoComelon fungieren und wird somit über das komplette Licensing- und Merchandising-Rechteset für DACH verfügen. Erstmalig wird damit ein YouTube-Hit für Kinder im Consumer Products Business auf dem deutschsprachigen Markt als Franchise etabliert. "Wir freuen uns sehr, mit CoComelon eines der beliebtesten YouTube-Formate für Kleinkinder für unser Portfolio gewonnen zu haben. Bei SUPER RTL sind wir Experte darin, Content über verschiedene Plattformen zu koordinieren und damit maximale Reichweiten bei Eltern und Kindern zu aggregieren. Mit unseren ergänzenden, intensiven Marketingaktivitäten entwickeln wir so aus Themen beliebte Marken und dazu passend, gemeinsam mit unseren Partnern aus Industrie und Handel, begehrte Produkte", so Hendrik Rinsche, Head of Merchandising and Licensing bei SUPER RTL.Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 - 51016kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/4895871