Mit einem organischen Wachstum im Q1 von 7,7% übertrifft der weltgrösste Lebensmittelhersteller sogar die kühnsten Erwartungen der Analysten.Vevey - Nestlé hat zum Jahresauftakt den Turbo gezündet: Mit einem organischen Wachstum von 7,7 Prozent hat der weltgrösste Nahrungsmittelhersteller so stark zugelegt wie seit bald 10 Jahren nicht mehr. Damit rücken die mittelfristigen Wachstumsziele mehr als nur in Griffnähe. Alleine die verkauften Mengen stiegen von Januar bis März um 6,4 Prozent, wie Nestlé am Donnerstag mitteilte.

