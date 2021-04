München (ots) - Am Samstag, 24. April, um 20:15 Uhr im Ersten | Online-first ab 23. April in der ARD-MediathekNiemals geht man so ganz - vor allem, wenn den trauernden Ehepartnern die letzte Gewissheit fehlt und plötzlich Zweifel an dem Dahinscheiden aufkommen! Diesen makabren Stoff nimmt "Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht" zum Ausgangspunkt für eine mit bittersüßer Ironie erzählten Komödie. Zur schauspielerischen Höchstform laufen Julia Koschitz und Heino Ferch als Hinterbliebenen-Duo auf, das einander näher und einem perfiden Schwindel auf die Schliche kommt. Roman Knizka und Sabine Waibel spielen ein untotes Ganovenpaar, dessen perfekter Plan zu scheitern droht. In weiteren Rollen sind u.a. Ursula Werner, Gerhard Gerbers, Patrick Güldenberg, Pablo Grant, Bastian Beyer, Sesede Terziyan und Benjamin Piwko zu sehen.Grimme-Preisträger Dirk Kummer inszenierte die unterhaltsame Geschichte nach einem Drehbuch von Uli Brée. Gedreht wurde im März und Juni 2020 in Hamburg."Wer einmal stirbt dem glaubt man nicht" ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzentin ist Sabine Timmermann. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto).Mehr Infos und Pressemappen zu dem Film finden akkreditierte Journalist*innen im Presseservice Das Erste zum Download (https://presse.daserste.de).Fotos auf https://www.ardfoto.dePressekontakt:ARD DegetoNatascha LieboldTel: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4895900