Der BioNTech Kurs (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) schießt ungebremst immer weiter in die Höhe! Auch am gestrigen Handelstag konnte die Aktie deutlich zulegen und kletterte in der Spitze bis auf 134,60 Euro. Damit konnte die Notierung nach dem Kaufsignal, welches wir bei Break der 100 Euro Marke erhalten hatten, bis dato bereits knapp 35 Prozent (!) aufsatteln. Wir ziehen jetzt den StopLoss erneut nach und platzieren diesen auf 117,95 Euro. Aktuell notiert ...

