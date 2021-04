Stuttgart (ots) - "Die Ökochecker - Grillen & Picknick" am Dienstag, 27. April, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD-Mediathek und auf YoutubeSchönes Wetter zieht viele nach draußen in die Natur. Damit Picknicks und Grill-Ausflüge nicht zur Umweltsünde werden, testen die Ökochecker Katharina Röben und Tobias Koch nachhaltige Alternativen zu Holzkohle und Co, zum Beispiel Kokosschalen. Biokraftstoff, Bienenwachstücher und ökologisches Einweggeschirr stehen ebenfalls auf dem Prüfstand. Die überraschenden Ergebnisse sind zu sehen in "Die Ökochecker - Grillen & Picknick" ab Montag, 26. April 2021, 15 Uhr auf Youtube (https://www.youtube.com/marktcheck) und in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/), am Dienstag, 27. April 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen.Wie umweltfreundlich sind Biokraftstoff und Bienenwachstücher?Schon bei der Fahrt ins Grüne sollte auf die Umwelt geachtet werden. Katharina Röben hakt deshalb nach, ob der Biokraftstoff E-10 wirklich ökologischer als das klassische Super Benzin ist. Außerdem checkt Tobias Koch, wie sich Snacks möglichst lange frisch halten. Ist der Hype um Bienenwachstücher berechtigt oder ist herkömmliche Frischhaltefolie klimafreundlicher?Alternativen zu Holzkohle und PlastikgeschirrKatharina Röben recherchiert, worauf beim Grillen mit Holzkohle geachtet werden sollte und testet u.a. umweltfreundliche Kohle aus Kokosschalen und Co. Sie holt sich fachkundige Unterstützung an den Grill und macht den Geschmackstest. Von welchen Tellern soll gegessen werden, wenn Plastikgeschirr ab Sommer 2021 verboten ist? Tobias Koch prüft die neuen Einweg-Alternativen."Ökochecker"auf Youtube unter https://www.youtube.com/marktcheckStories und Feeds auf Instagram unter "Ökochecker".In der ARD-Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/ard/Fotos über www. ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/oekochecker-grillenPressekontakt:Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4895929